Kars'ın Akyaka ilçesinde dün başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak, Akyaka'ya bağlı Karahan ve Üçpınar köylerinde sele dönüştü.

Selde, 15 küçükbaş hayvan suya kapılarak telef oldu.

Tarım arazileri ve bahçelerin de su altında kaldığı köylerde, Devlet Su İşleri 24. Bölge Müdürlüğü ile jandarma ekipleri hasar tespit çalışması başlattı.

Kars İl Özel İdaresi ekipleri de iş makineleriyle köyde çalışma yaptı.