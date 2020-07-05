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Kars'ta sele kapılan 15 koyun telef oldu
[Fotoğraf: AA]
Kars'ın Akyaka ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen sel, 2 köyde hasara neden oldu.
Kars'ın Akyaka ilçesinde dün başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak, Akyaka'ya bağlı Karahan ve Üçpınar köylerinde sele dönüştü.
Selde, 15 küçükbaş hayvan suya kapılarak telef oldu.
Tarım arazileri ve bahçelerin de su altında kaldığı köylerde, Devlet Su İşleri 24. Bölge Müdürlüğü ile jandarma ekipleri hasar tespit çalışması başlattı.
Kars İl Özel İdaresi ekipleri de iş makineleriyle köyde çalışma yaptı.
Etiketler: sağanak koyunlar sele kapıldı Kars selSon Güncelleme: 5 Temmuz 2020 Pazar 15:46
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