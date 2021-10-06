Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 7 yıl önce meydana gelen 6-8 Ekim olaylarında 2 polisin şehit olduğu, 35 kişinin hayatını kaybettiği, 761 kişinin yaralandığı ve 197 okulun hasar gördüğü hatırlatıldı.

Paylaşımda, "6-8 Ekim olaylarının 7. yılında şehitlerimizi ve hayatını kaybedenleri unutmadık, unutmayacağız" denildi.