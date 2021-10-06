Haber Giriş: 6 Ekim 2021 Çarşamba 14:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Jandarmadan "6-8 Ekim olaylarının 7. yılı" paylaşımı
[Fotoğraf: AA]
Jandarma Genel Komutanlığı, Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlerle ilgili paylaşım yaptı. Paylaşımda, "Şehitlerimizi ve hayatını kaybedenleri unutmadık, unutmayacağız" mesajına yer verildi.
Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 7 yıl önce meydana gelen 6-8 Ekim olaylarında 2 polisin şehit olduğu, 35 kişinin hayatını kaybettiği, 761 kişinin yaralandığı ve 197 okulun hasar gördüğü hatırlatıldı.
Paylaşımda, "6-8 Ekim olaylarının 7. yılında şehitlerimizi ve hayatını kaybedenleri unutmadık, unutmayacağız" denildi.
6-8 Ekim Olaylarının 7. Yılı— T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) October 6, 2021
2 polis şehit oldu.
35 kişi hayatını kaybetti.
761 kişi yaralandı. pic.twitter.com/UxhNYISNBt
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı
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