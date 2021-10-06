Merkez Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi’nde gece bekçiliği yaptığı iş yerinin önünde oturan Selim T., yanına gelen taksi şoförü arkadaşı Murat K. ile alkol almaya başladı. İkiliye daha sonra arkadaşları Kenan A.’da katıldı.

İddiaya göre, bir süre birlikte oturan gruptan Kenan A., Murat K.’yı küfredince darp etti, sözlü tartışma devam edince de belinden çıkarttığı tabancayla ateş açtı.

Silahtan çıkan kurşunlar Murat K.’nin burnuna, boynuna ve çenesine isabet etti. Bir süre daha içki içen Kenan A., Murat K.’nin kanlar içerisinde yere yığıldığını görünce olay yerinden kaçtı.

Suç kaydı kabarık çıktı

Selim T.’nin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahaleyi yaptığı Murat K., ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri, şüpheli Kenan A.’nın yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye alan polis, Ova Mahallesi’nde bisikletle yolda seyir halinde olan Kenan A.’yı kovalamaca sonucu yakaladı.

Emniyete götürülen Kenan A.’nın, cinsel saldırı, mala zarar verme ve tehdit suçlarından 7 kaydının olduğu öğrenildi.

"'Öldürmezsen adam değilsin' deyince vurdum”

Kenan A.’nın, ifadesinde, “Durup dururken bana küfredince sinirlenip, susmasını söyledim. 'Öldür beni. Öldürmezsen adam değilsin' deyince vurdum” dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kenan A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hastanede tedavisi süren Murat K.’nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

