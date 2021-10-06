Geçen yıl temmuz ayında hayata geçirilen mevzuat ile avukat sayısının 5 bini aştığı illerde asgari 2 bin imzayla birden fazla Baro kurulmasının önü açıldı.

Ankara 2 No’lu Baro Kurucular Kurulu Üyesi Avukat Eyüphan Korkmaz ve beraberindeki grup, 2 bin 50 avukatın imzasının yer aldığı kuruluş dilekçesini Türkiye Barolar Birliği'ne teslim etti.

Birliğin yetki vermesi halinde ikinci baro için genel kurul yapılacak ve yeni baro tüzel kişilik kazanacak.