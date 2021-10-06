Haber Giriş: 6 Ekim 2021 Çarşamba 14:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara için 2. baro başvurusu
Ankara 2 No’lu Baro’nun kurucular kurulu üyeleri 2 bin 50 avukatın imzasını topladı ve kuruluş dilekçesini Türkiye Barolar Birliği’ne teslim etti.
Geçen yıl temmuz ayında hayata geçirilen mevzuat ile avukat sayısının 5 bini aştığı illerde asgari 2 bin imzayla birden fazla Baro kurulmasının önü açıldı.
Ankara 2 No’lu Baro Kurucular Kurulu Üyesi Avukat Eyüphan Korkmaz ve beraberindeki grup, 2 bin 50 avukatın imzasının yer aldığı kuruluş dilekçesini Türkiye Barolar Birliği'ne teslim etti.
Birliğin yetki vermesi halinde ikinci baro için genel kurul yapılacak ve yeni baro tüzel kişilik kazanacak.
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