İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, Sağlık Bakanlığının talimatları doğrultusunda TURKOVAC aşısının Faz-3 çalışmalarının Trabzon'da da yapılması için hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.

Çalışma için Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kaşüstü Kampüsü'nde yer hazırladıklarını belirten Usta, "Bununla ilgili son hazırlıklarımızı dün itibarıyla yerine getirdik ve Bakanlığımıza 'Hazırız.' sözünü söyledik. Şimdi onlardan gelecek talimat doğrultusunda Faz-3 çalışmasını biz de başlatacağız" dedi.

Çalışmaya katılacak kişilerin gönüllülük esasıyla belirleneceğini ifade eden Usta, "İlk gelen bilgiler doğrultusunda şunu söyleyebilirim ki Faz-3 çalışmasında 2 doz Sinovac'ını olmuş ve üstünden 90 gün geçmiş kişilere uygulanacak. Onun dışındakilere uygulama şimdilik olmayacak. Tamamen gönüllü, kişilerin onayıyla birlikte yapılacak" diye konuştu.

Salgınla mücadele konusunda tüm kurumların özveriyle mücadele verdiğini, vatandaşlardan da hassasiyet beklediklerini vurgulayan Usta, her koşulda ve ortamda özellikle maske ve mesafe kuralına uyulması gerektiğini sözlerine ekledi.