Haber Giriş: 6 Ekim 2021 Çarşamba 13:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Havalandırma boşluğuna düşen çocuk kurtarıldı
Adıyaman'da 5'inci kattan havalandırma boşluğuna düşen 5 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerinin kurtarma operasyonuyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Bahçelievler Mahallesi'nde 5 yaşındaki çocuk, havalandırma boşluğuna açılan odanın penceresinden aşağıya düştü.
5'inci kattan düşen çocuğu çıkan sesle fark eden bina sakinleri durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurtarma operasyonu başlattı.
5 yaşındaki çocuk, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan küçük çocuk, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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