Bahçelievler Mahallesi'nde 5 yaşındaki çocuk, havalandırma boşluğuna açılan odanın penceresinden aşağıya düştü.

5'inci kattan düşen çocuğu çıkan sesle fark eden bina sakinleri durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurtarma operasyonu başlattı.

5 yaşındaki çocuk, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan küçük çocuk, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.