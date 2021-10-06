Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, örgütün TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK ve Savunma Sanayii Başkanlığı gibi kuruluşlardaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcıları tarafından sorgulanan şüphelilerden 4'ü etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediklerini belirterek itirafçı oldu ve örgütle bağlantısını bildikleri kişileri teşhis etti. Mühendis olan şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı.

Şüphelilerden biri hakkında daha önce adli işlem yapıldığı, diğer şüphelinin ise koronavirüs nedeniyle tedaviye alındığı öğrenildi.

Bir şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

13 mühendis hakkında soruşturma başlatılmıştı

MİT Başkanlığıyla çalışma yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün savunma sanayi kuruluşlarındaki mahrem hizmetler yapılanmasına mensup sivil yöneticilerle sabit telefonlar üzerinden iletişim kurdukları tespit edilen 13 mühendis hakkında 28 Eylül'de soruşturma başlatmıştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3'ü görevde, 10'u daha önce ilişiği kesilmiş, elektrik-elektronik, makine, bilgisayar, uçak, havacılık ve uzay mühendisi 13 şüpheliden 7'sini gözaltına almıştı.