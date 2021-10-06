Kaza, Onikişubat ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi.

Park halindeki kamyonet, freninin patlaması sonucu, 10. Sokak'tan yokuş aşağı 2 farklı sokağı da hızla geçip yaklaşık bir buçuk kilometre mesafedeki bir sitenin istinat duvarına çarptı.

Kazada can kaybı yaşanmadı

Kamyonet, çarpmanın etkisiyle park halindeki otomobilin üzerine düştü. Kaza bölgesinde çocukların yoğun şekilde bulunduğu gözlemlenirken, facianın eşiğinden dönüldü. Kazada herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

İhbar üzerine kaza yerine çağırılan itfaiye ekipleri kamyoneti bulunduğu yerden kaldırdı. Trafik polisleri kazayla ilgili tutanak hazırlarken, görgü tanıkları kamyonetin hızla yokuş aşağı indiğini ve istinat duvarına çarptıktan sonra bir aracın üzerine düştüğünü söyledi.