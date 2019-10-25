Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

Daha önce kolluk kuvvetlerinin sorumluluk alanlarının belirlenmesinde çıkan anlaşmazlıklar mülki idare amiri tarafından çözülüyordu.

Yapılan değişiklikle artık bu anlaşmazlıklar İçişleri Bakanı tarafından kesin olarak çözümlenecek.

Kaynak: TRT Haber