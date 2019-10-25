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Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliği'nde değişiklik25 Ekim 2019 Cuma 05:17 - Son Güncelleme 25 Ekim 2019 Cuma 05:25
Jandarma Teşkilatı Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Kolluk kuvvetlerinin sorumluluk alanlarının belirlenmesinde düzenlemeye gidildi.
Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.
Daha önce kolluk kuvvetlerinin sorumluluk alanlarının belirlenmesinde çıkan anlaşmazlıklar mülki idare amiri tarafından çözülüyordu.
Yapılan değişiklikle artık bu anlaşmazlıklar İçişleri Bakanı tarafından kesin olarak çözümlenecek.
Kaynak: TRT Haber
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