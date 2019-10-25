Cumhuriyet Mahallesi 1991 Sokak'taki 3 bloktan oluşan sitenin bir binasının çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sitede oturan tüm binaları tedbiren boşaltan itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü.

Kaynak: AA