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Esenyurt'ta çatı yangını25 Ekim 2019 Cuma 02:22 - Son Güncelleme 25 Ekim 2019 Cuma 02:24
Esenyurt'ta bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
[Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın söndürüldü Fotoğraf: AA]
Cumhuriyet Mahallesi 1991 Sokak'taki 3 bloktan oluşan sitenin bir binasının çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevleri gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sitede oturan tüm binaları tedbiren boşaltan itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü.
Kaynak: AA
Etiketler: esenyurt çatı yangını Cumhuriyet Mahallesi 1991 Sokak