Türkiye
Dalaman açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem25 Ekim 2019 Cuma 00:17 - Son Güncelleme 25 Ekim 2019 Cuma 00:31
Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
[Grafik: TRT Haber]
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.06'da Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 7,02 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
3,3 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi
Saat 00.10'da ilk depremden 6 dakika sonra aynı bölgede 5,8 kilometre derinlikte 3,3 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi.
Kaynak: TRT Haber
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