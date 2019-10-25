Sahil Güvenlik ekipleri, devriye görevi sırasında Bodrum açıklarında hareket halindeki üç ayrı lastik botu durdurdu.

Botlarda Suriye, Filistin, Pakistan ve Afganistan uyruklu, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA