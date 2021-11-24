Kars'ta jandarma personeli, 2 bin 300 rakımdaki Karakale ve Hacıhalil köylerindeki ilkokullarda görev yapan öğretmenlere, sürpriz ziyaret yaptı, çiçekler dağıttı.

Jandarma, 3 öğretmenin görev yaptığı Karakale Köyü İlkokulu'ndaki 26 öğrenciye de Türk bayrağı, boya kitabı ve düdük hediye etti. Öğrenciler de evlerinden getirdikleri hediyelerle öğretmenlerinin günlerini kutlayarak ellerini öptü.

Karakale Köyü İlkokulu'nun müdürü Eda Nur Arslan, sürpriz kutlama dolayısıyla mutlu olduklarını ifade ederek, "Kapımız çaldı ve bir anda karşımızda jandarmamızı gördük, çocuklar da çok sevindiler. Hediyelerini verdiler, boyama kitapları, bayrak ve düdük verdiler. Teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Okula yeni atanan ve 2'nci sınıflarda derse giren öğretmen Mukaddes Satay, "Benim ilk 'Öğretmenler Günü' kutlamam oluyor. Jandarma personelinin bizleri ziyaret etmesi ve günümüzü kutlaması gurur verici bir olay. Hepsine geldikleri için çok teşekkür ediyoruz" dedi.