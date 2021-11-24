Haber Giriş: 24 Kasım 2021 Çarşamba 14:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da siber dolandırıcılık: 10 milyonluk vurgun yaptılar
[Fotoğraf: Getty Images]
İstanbul’da uluslararası ticaret yapan şirketlerin elektronik posta hesaplarını hackleyerek dolandırıcılık yapan çeteye yönelik operasyon düzenlendi, 8 şüpheli gözaltına alındı.
Dolandırıcıların uluslararası ticaret yapan firmaların e posta hesaplarını hackleyerek, kendilerine ait banka bilgilerini firmalara ait gibi gösterdiği belirlendi.
Çete bu yolla toplam 9 milyon 500 bin liranın kendi hesaplarına aktarılmasını sağladı.
8 kişi gözaltına alındı
Yapılan eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda bulunan bir miktar para ve dijital materyallere de el konuldu.
4 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: İstanbul Siber Suçlar Dolandırıcılık
Son Haberler
- 15:21
- 15:22
- 15:05
- 15:09
- 15:07
Sıradaki Haber
İstanbul'da 21 bin şişe sahte şampuan ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz