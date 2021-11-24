22 yaşında hain terör örgütünün hedefi oldu, Şenay Aybüke Yalçın...

Hayatının baharında bir müzik öğretmeniydi.

2016 yılında Batman'ın Kozluk ilçesine atandı, heyecanını herkesle paylaştı. Ancak o mutluluk çok sürmedi.

4 yıl önce katledildi

Takvimler 9 Haziran 2017'yi gösteriyordu. Eğitim döneminin son günüydü.

Çok sevdiği öğrencilerine karnelerini dağıttıktan sonra evine dönüyordu. Belediye başkanının aracını hedef alan teröristlerin açtığı ateşin ortasında kaldı.

Yaralı halde hastaneye kaldırıldı, ancak müdahaleye rağmen şehit oldu.

Son yolculuğa uğurlanırken tabutunda beyaz duvak ve çok sevdiği folklor şapkası vardı.

Aybüke Yalçın'ın kanı yerde kalmadı

Şehit öğretmenin kanı yerde kalmadı. O hain saldırı emrini veren Agit Baran kod adlı terörist, 3 yıl önce Batman'ın Sason ilçesinde etkisiz hale getirildi.

Aybüke öğretmensiz 4 yıl geride kaldı. Ama acısı ilk günkü kadar taze.

İsmi okullara, parklara, kütüphanelere verildi. Onun için birçok klip hazırlandı.

Türkiye, şehit Aybüke öğretmeni kalbinde yaşatmaya devam edecek.