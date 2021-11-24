Şehit öğretmen Aybüke Yalçın unutulmadı
Aybüke Yalçın, Batman'ın Kozluk ilçesinde bundan 4 yıl önce teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit düştü. Gençliğinin baharında tüm hayalleri yarım kaldı ve geride dinmeyen bir acı bıraktı. Şenay Aybüke Yalçın'ın adı birok yerde yaşatılıyor.
22 yaşında hain terör örgütünün hedefi oldu, Şenay Aybüke Yalçın...
Hayatının baharında bir müzik öğretmeniydi.
2016 yılında Batman'ın Kozluk ilçesine atandı, heyecanını herkesle paylaştı. Ancak o mutluluk çok sürmedi.
4 yıl önce katledildi
Takvimler 9 Haziran 2017'yi gösteriyordu. Eğitim döneminin son günüydü.
Çok sevdiği öğrencilerine karnelerini dağıttıktan sonra evine dönüyordu. Belediye başkanının aracını hedef alan teröristlerin açtığı ateşin ortasında kaldı.
Yaralı halde hastaneye kaldırıldı, ancak müdahaleye rağmen şehit oldu.
Son yolculuğa uğurlanırken tabutunda beyaz duvak ve çok sevdiği folklor şapkası vardı.
Aybüke Yalçın'ın kanı yerde kalmadı
Şehit öğretmenin kanı yerde kalmadı. O hain saldırı emrini veren Agit Baran kod adlı terörist, 3 yıl önce Batman'ın Sason ilçesinde etkisiz hale getirildi.
Aybüke öğretmensiz 4 yıl geride kaldı. Ama acısı ilk günkü kadar taze.
İsmi okullara, parklara, kütüphanelere verildi. Onun için birçok klip hazırlandı.
Türkiye, şehit Aybüke öğretmeni kalbinde yaşatmaya devam edecek.
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