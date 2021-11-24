Haber Giriş: 24 Kasım 2021 Çarşamba 14:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
[Fotoğraf: AA]
Fethiye'de sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, yollarda su birikintileri oluştu. Bazı yollar trafiğe kapatıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi Çarşı ile Dispanser caddelerinde bazı iş yerlerini su bastı. İş yeri sahipleri kendi imkanlarıyla dükkanlarına giren suyu boşaltmak için mücadele etti.
İlçedeki birçok ana ve ara yolda da su birikintisi oluştu. Su birikintileri nedeniyle araçlar güçlükle ilerleyebildi.
Su birikintisi oluşan yollarda polis ekipleri güvenlik önlemi aldı, bazı yolları zaman zaman trafiğe kapattı.
İlçedeki birçok evin bahçesi de yağmur suyuyla doldu.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, tıkanan rögarları açmak için çalışma başlattı.
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