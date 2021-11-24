Ormanlık alana odun kesmek için giden İ.B'nin evine dönmemesi üzerine yakınları tarafından jandarmaya kayıp ihbarında bulunuldu.

Bunun üzerine Bursa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK), İz Takip Köpek Timi, Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı (JÖH), Bursa Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile AKUT, NAK, ANDA ve İHH'dan oluşan 156 kişilik ekipler, vatandaşların katılımıyla arama çalışması başlattı.

Kayıp yaşlı adam, 14 saat sonra Muratlı Mahallesi Halkalı mevkiinde bulunmasının ardından jandarma ekiplerince bir süre sırtlarında taşındı.

Bursa Şehir Hastanesi'ne götürülen İ.B'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.