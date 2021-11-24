Polis, Bağcılar'da halk sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde şampuan imalatı yapıldığı bilgisini aldı.

Merdiven altı üretim yapılan adrese baskın düzenlendi. Aramada 20 bin 917 satışa hazır şampuan, şampuan kutuları, şişe ve etiketi ile bir dolum makinesi olmak üzere toplamda 292 bin 897 ürün ele geçirildi.

Ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 5 buçuk milyon lira olduğu belirlendi. Bir kişi gözaltına alındı.