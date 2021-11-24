Haber Giriş: 24 Kasım 2021 Çarşamba 14:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da 21 bin şişe sahte şampuan ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da merdiven altı temizlik ürünü imalathanesine operasyon yapıldı. Yaklaşık 21 bin şişe sahte şampuan ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.
Polis, Bağcılar'da halk sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde şampuan imalatı yapıldığı bilgisini aldı.
Merdiven altı üretim yapılan adrese baskın düzenlendi. Aramada 20 bin 917 satışa hazır şampuan, şampuan kutuları, şişe ve etiketi ile bir dolum makinesi olmak üzere toplamda 292 bin 897 ürün ele geçirildi.
Ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 5 buçuk milyon lira olduğu belirlendi. Bir kişi gözaltına alındı.
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