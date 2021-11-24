Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karakale köyündeki ilkokulda görevli öğretmenlere sürpriz yaptı.

Öğretmenlere çiçek takdim eden askerler, öğrencilere de boyama kitabı ve Türk bayrağı hediye etti. Jandarma ekipleri, öğretmen ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

[Fotoğraf: AA]

Okulun 2. sınıf öğrencilerinden Eylül Kesikkol, jandarma ekiplerine hediyeler için teşekkür ederek, İstiklal Marşı'nın 5 kıtasını okudu.

"Bizler için onur ve gurur verici"

Karakale İlkokulu Müdürü Edanur Arslan, jandarmanın köye gelip Öğretmenler Günü'nü kutlamasından mutlu olduklarını anlatarak, şunları söyledi:

"Böyle bir sürpriz beklemiyorduk, ders esnasında kapımız çaldı, karşımızda Mehmetçik'i gördük, çocuklar da çok sevindi. Çocuklara da hediyeler verdiler, kendilerine teşekkür ederiz."

[Fotoğraf: AA]

Öğretmenlerden Mukaddes Satar da ilk Öğretmenler Günü'nü kutladığından bahsederek, "Mehmetçik'in bu sürprizinden gurur duyduk. Onların bizlere saygı duyması, hediyeler getirmesi, Öğretmenler Günü'nü kutlaması bizler için onur ve gurur verici. Hepsine çok teşekkür ederiz" dedi.