İçi su doluyken açılıp kapanabiliyor, göletlerden daha hızlı su alabiliyor. Yangına müdahale ederken suyu farklı noktalara bırakma imkanı sunuyor.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde bir firma "bambi" olarak tabir edilen yeni nesil yangın söndürme aparatı tasarladı.

Aparatların Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde iki yangın söndürme helikopteriyle denemeleri yapıldı.

Testler başarılı geçince de üretim başladı.

Birden fazla noktaya müdahale edilebilecek

Yeni üretilen yangın söndürme aparatı ile pilotlar yangın esnasında sadece bir noktaya değil, birden fazla noktaya açma kapama sistemi ile müdahale edebilecek.

Sistem, helikopterden enerji transfer etmeden bağımsız çalışıyor.

Pilotlar helikopterlere bağladıkları sepetteki suyu istediği miktarda alıp, yangın sırasında farklı bölgelere kontrollü olarak bırakabiliyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

"Havacılık sektöründe dışa bağımlı olduğumuz bir ürünü tamamıyla milli ve yerli hale getirdik"

Şirket Genel Müdürü Evren Ulaşan, "Ürünümüz tamamıyla yerli. Havacılık sektöründe dışa bağımlı olduğumuz bir ürünü tamamıyla milli ve yerli hale getirdik. Dünyada sadece bir üreticisi var ve aşağı yukarı 140 ülke bu üreticiye bağımlıydı. Biz dünyada çok daha etkin, gelişmiş ve çok daha teknolojik bir sistemdeki tüm helikopter markalarında, tüm araçlarda kullanılacak bir ürün geliştirdik" dedi.

Ocak ayında seri üretime geçmeye hazırlanan firma, Türkiye'nin ihtiyacının yanı sıra bambiyi farklı ülkelere de ihraç etmeyi hedefliyor.

Haber: Sena Ünal