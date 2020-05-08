Haber Giriş: Kaynak: AA
'Jandarma komutanıyım' diyerek dolandırıcılık yapanlar yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta, kendilerini "jandarma komutanıyım" diye tanıtarak bir kişinin parasını ve altınlarını alan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yolkaya köyünde yaşayan 59 yaşındaki Kadriye Çakır'ın, kendisini "jandarma komutanı" olarak tanıtan kişi tarafından dolandırıldığını belirtmesi üzerine çalışma başlattı.
Çakır'ın 8 bin lira, 20 çeyrek altın ve 8 bileziğini çalan şüphelilerin eşkali, ilçeye giriş çıkış yapan 586 aracın incelemesiyle belirlendi.
Altınları satmak için Şarkışla ilçesine giden T.A. ile F.Y, gözaltına alındı.
Şüphelilerin ifadelerinde, cezaevinde hükümlü olarak bulunan ve mağduru tanıyan arkadaşlarının verdiği bilgi doğrultusunda adrese gittiklerini söyledikleri öğrenildi.
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