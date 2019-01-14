Jandarma Genel Komutanlığı, Twitter'dan Hakkari Çukurca Kazan Vadisinde komandoların buz tutmuş dereden geçişlerini gösteren bir video paylaştı.

Paylaşımda "Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz." ifadeleri kullanıldı.

Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz.

Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz.

Hakkari / Çukurca Kazan Vadisinde. #JandarmaKomando pic.twitter.com/TOmzLkzrqa — T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) 14 Ocak 2019

Kaynak: TRT Haber