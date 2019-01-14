Gaziantep'te özellikle sabah ve akşam saatlerinde kentteki 6 organize sanayi bölgesiyle şehir merkezi arasında işçi transferine bağlı olarak kara yollarında yaşanan trafik yoğunluğunun, demir yolu hattıyla çözülmesi hedefleniyor.

Yapılan görüşmeler ve fizibilite raporları eşliğinde 2017 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının (TCDD) desteğiyle harekete geçen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 25 kilometre uzunluğa sahip GAZİRAY Banliyö Projesi'ni başlattı. O günden beri aralıksız süren çalışmalarda önemli aşamalar kaydedildi.

Hayata geçirilmesiyle ulaşımdaki sorunların büyük oranda giderilmesinin ön görüldüğü proje kapsamında, 25 kilometre uzunluğundaki Başpınar ile Mustafa Yavuz kavşakları arasındaki çalışmalar yürütülüyor. 16 istasyona sahip olacak bu hat, Gaziantep'in yerleşim yerleriyle, çalışma alanları arasındaki ulaşımı kolaylaştıracak.

Günde 360 bin kişi transferi

Projenin hayata geçirilmesiyle beraber GAZİRAY'da günlük 360 bin yolcunun taşınması hedefleniyor. Etap etap hayata geçirilecek projenin şu an için tamamlanma seviyesi yüzde 80'e ulaştı.

Projenin inşaat aşamasındaki çalışmalarından yerleşim yerlerinin etkilenmemesi için 5 kilometrelik alan yerin altından katedilecek. Projenin tam anlamıyla 2020 yılında bitirilmesi hedefleniyor.

1,5 saatlik yol 30 dakikaya düşecek

GAZİRAY'ın ikinci etabını ise Başpınar-GATEM-Oduncular Sitesi arasındaki bölüm oluşturuyor.

Bu hat için de sinyalli ve elektrikli yeni demir yolu inşa ediliyor. Projenin bu etabı tamamlandığında halihazırda 1,5 saate ulaşılabilen Başpınar- GATEM- Oduncular Sitesi arasındaki seyahat süresi 30 dakikaya düşecek.

Kaynak: AA