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Türkiye
İHA 21.07.2024 18:54

İznik Gölü turkuaz renge büründü

İznik Gölü plankton patlaması sonrası turkuaza büründü. Turkuazın içinde kalan bazilika ise vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

İznik Gölü turkuaz renge büründü
[Fotograf: İHA]

Bursa'da hava sıcaklarının artması sebebiyle meydana gelen plankton patlaması sonrası İznik Gölü turkuaz renge büründü.

Maldivler sahillerini aratmayan İznik Gölü'ne gelenlerden kimileri turkuaz suyun tadını yüzerek çıkarmayı, kimileri ise manzarayı ölümsüzleştirmeyi tercih etti.

İznik Gölü turkuaz renge büründü

Tarihi yaklaşık 2 bin yıllık bazilikaya ise ilgi turkuaz renkli suyun içinde daha fazla oldu.2014 yılında keşfedilen dünyanın en önemli buluşu olan bazilika vatandaşlar ve turistlerin ilgi odağı oldu.

İznik ilçesinin gezilip görülmesi gereken bir ilçe olduğunu belirten vatandaşlar ise, "Yılda birkaç kez denk gelen turkuaz, bizleri büyüledi. Dünyada eşi benzeri olmayan bir yer diyebiliriz. Sadece gölü değil, insanı da güzel" dedi. 

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