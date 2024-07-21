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Türkiye
AA 21.07.2024 14:51

Sümela Manastırı çevresinde izinsiz yapılaşmaya geçit verilmiyor

Trabzon'un Maçka ilçesi Altındere Vadisi'ndeki dünyaca ünlü Sümela Manastırı'nın çevresinde bulunan derme çatma 12 kaçak yapı kaldırıldı.

Sümela Manastırı çevresinde izinsiz yapılaşmaya geçit verilmiyor
[Fotograf: AA]

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, ekiplerinin turizmin cazibe merkezi konumundaki noktalara büyük hassasiyet gösterdiğini açıkladı.

Bu kapsamda, Uzungöl'de denetimlerin aralıksız sürdüğü, Sümela Manastırı çevresindeki seyyar satıcılara ve izinsiz yapılaşmaya da müdahale edildiği bilgisi verildi:

"Zabıta ekiplerinin jandarma ile koordineli şekilde yaptığı denetimler sonucunda Sümela Manastırı girişindeki 3 seyyar satış yeri dahil olmak üzere toplam 12 kaçak yapı kaldırıldı. Yapılan çalışmayla manastırın giriş bölgesi seyyar satıcılardan temizlendi."

Sümela Manastırı ve çevresindeki alanların korunmasına büyük önem verildiği vurgulanan açıklamada, şunlar yer aldı:

"Bu doğrultuda Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz, jandarma ekipleriyle koordineli bir şekilde Sümela Manastırı çevresinde izinsiz yapılaşma ve seyyar satıcılara yönelik geniş çaplı bir temizlik operasyonu gerçekleştirdi. Manastırın giriş bölgesi tamamen seyyar satıcılardan temizlenmiş ve ziyaretçilerin daha rahat ve huzurlu bir şekilde gezebileceği ortam oluşturulmuştur."

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