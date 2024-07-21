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Türkiye
AA 21.07.2024 15:33

Giresun'da sağanağın ardından hasar giderme çalışmaları sürüyor

Giresun'da 19-20 Temmuz tarihlerinde meydana gelen sağanağın yol açtığı hasarın giderilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Giresun'da sağanağın ardından hasar giderme çalışmaları sürüyor
[Fotograf: AA]

Giresun merkez ile Tirebolu, Espiye ve Doğankent ilçelerinde yaşanan sel ve heyelanların ardından valilik koordinesinde ilgili kurumlarca çalışmalara başlandı.

Tirebolu ilçesine bağlı Köseler köyünde yan yatan evin yıkımı gerçekleştirildi. DSİ tarafından il genelinde taşkınların yaşandığı derelerde çalışmalar devam ederken, İl Özel İdaresi ekiplerince 20 köy yolundaki heyelan temizlendi. AFAD ekiplerinin de hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Giresun'da sağanağın ardından hasar giderme çalışmaları sürüyor

"O gece evde 10 kişi olacaktık"

Tirebolu ilçesine bağlı Köseler köyünde evi yıkılan Hatice Demiral, 19 Temmuz gecesi Espiye ilçesine bağlı Karaovacık Yaylası'nda olduklarını söyledi.

Fındık hasat döneminin yaklaşması nedeniyle çocukları ve torunlarının da köye geldiğini anlatan Demiral, "O gün yaylaya gittik. Evde değildik. Çok yağmur yağınca evin altı uçmaya başlamış. O zaman ev gitmiş. O gece evde 10 kişi olacaktık. Hep birlikte giderdik. Ev hep patlamış" dedi.

"Molozları açarak çocuklarımı aldım ve dışarı çıktık"

Köseler köyünde evi heyelan nedeniyle hasar gören Necla Balkaya da 19 Temmuz gecesi evde çocuklarıyla bulunduğunu söyledi:

"Arka odada yatıyorduk. Daha sonra salona geçtik. 2-3 dakika sonra arka odadan bir gürültü geldi. Baktığımda toprak yığıldığını gördüm. Molozları açarak çocuklarımı aldım ve dışarı çıktık. Arabama binerek Tirebolu'ya doğru yola çıktık ama heyelanların arasında kaldık. Akrabalarımdan yardım istedim. Gelip bizi kurtardılar ve güvenli yere aldılar."

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Giresun Heyelan Sel
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