Antalya'nın Kepez ilçesinde, 15 Temmuz'da beslemeye çalıştığı başıboş köpeğin saldırısına uğramasının ardından hastaneye götürülen 11 yaşındaki E.Y.C.'nin tedavisi tamamlandı. Başıboş köpeğin elini ısırdığı çocuk yaşadıklarını anlattı.

Olay günü sokakta gördüğü köpeği beslemek için marketten mama aldığını söyleyen çocuk, "Marketten aldığım mamaları köpeğe verdim. O bana bakınca ben de onu sevmek istedim. Elimi ona uzattığımda elimi kaptı. Yanımdaki direkt ekmek alıp evine dönen abiden yardım istedim" dedi.

Harçlığıyla mama almıştı

Köpeğin mamasının değil, yere düşen mamanın ambalajını aldığını ifade eden E.Y.C., ambalajı poşetin içine attığını, çöpe atmak için elinde tuttuğunu, ve köpek elini ısırınca oradaki acıyla yere atıp koştuğunu söyledi.

Yaralı çocuk acil servise götürülerek tedavi edildi.

Oğlunun harçlığıyla mama aldığını ifade eden baba Ahmet C., "Şu anda köpek de iyi belediye ilgilendi. Geldi aldı köpeği götürdü. Çocuk acile gitti gereken yapıldı. Şu an köpek de iyi çocuk da iyi" dedi.

Saldırıya uğrayan çocuk, her şeye rağmen köpekleri sevdiğini ve köpek sahiplenmek istediğini söyledi.