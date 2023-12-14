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Türkiye
TRT Haber 14.12.2023 23:24

İzmit Körfezi'nde yakalanan 3 kilogramlık ıstakoz denize bırakıldı

İzmit Körfezi'nde avlanan bir balıkçı, oltasına takılan yaklaşık 3 kilogramlık ıstakozu tekrar denize bıraktı.

İzmit Körfezi'nde yakalanan 3 kilogramlık ıstakoz denize bırakıldı
[Fotograf: İHA]

İzmit Körfezi alınan tedbirler ve yapılan çalışmalarla her geçen gün daha da temiz oluyor. Artık Körfez suları değişik deniz canlılarına ev sahipliği yapıyor.

İzmitli olta balıkçısı Evren Tamer haftanın 3-4 günü oltasıyla İzmit Körfezi'nde avlanan bir isim. Başiskele'den fırlattığı oltasına bu kez İzmit Körfezi'nde uzun zamandır rastlanmayan devasa bir ıstakoz denk geldi.

Kıyıya çektiği ıstakoz 3 kiloya yakın bir ağırlıkta. Evren Tamer yakalamış olduğu ıstakozu nadir görülen bir tür olması ve üreyebilmesi için yeniden Körfez'in serin sularına saldı.

İzmit Körfezi'nde mercan balığı, kırlangıç, karagöz, istavrit, mezgit ve lüfer gibi türlerde yakalanıyor.

Başlatılan dip çamuru temizliği, sanayi kuruluşlarına yönelik denetim ve sıkıntı tedbirler Körfez'de çeşitliliği artırdı.

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