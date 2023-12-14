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Türkiye
DHA 14.12.2023 23:02

Usulsüz çakar kullanımına 8 bin lira ceza

Beylikdüzü'nde otomobilinde usulsüz çakar ve siren kullanımı yaparak çektiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan kişiye 8 bin 128 lira ceza kesildi.

Usulsüz çakar kullanımına 8 bin lira ceza
[Fotograf: DHA]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, tahsisli olmadığı halde çakar ve siren tertibatı olan bir otomobilin görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada, otomobilin A.S.'ye ait olduğu belirlendi.

Beylikdüzü, Ömer Seyfettin Caddesi üzerinde durdurulan otomobilin sahibi A.S.'ye, 'Mevzuatta belirtilen ışıklı ve sesli uyarı işareti izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak` suçundan 4 bin 64 lira, aracın tescil plakasına da 4 bin 64 lira olmak üzere toplamda 8 bin 128 lira ceza yazıldı.

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