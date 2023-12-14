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Türkiye
AA 14.12.2023 21:38

Bodrum açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı, 19 göçmen yakalandı.

Bodrum açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotograf: AA]

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botları sevk edildi.

Ekipler, lastik bot içerisindeki 35 düzensiz göçmeni kurtardı.

Farklı zamanda Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilerek durdurulan lastik bottaki 19 düzensiz göçmen de yakalandı.

Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Muğla Düzensiz Göçmenler
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