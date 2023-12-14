Açık 6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 14.12.2023 22:58

Mermer yüklü tır ışıkta bekleyen araçlara çarpıp devrildi

Konya'da kırmızı ışıkta bekleyen 2 araca çarpan mermer yüklü tır, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Yola savrulan dorsesindeki mermer blokları karşı şeritte bekleyen 6 araca zarar verdi.

Mermer yüklü tır ışıkta bekleyen araçlara çarpıp devrildi
[Fotograf: DHA]

Kaza, merkez Karatay ilçesi Konya- Adana Çevre yolunda meydana geldi.

Sürücüsünün ismi belirlenemeyen mermer yüklü tır, kırmızı ışıkta bekleyen 2 araca çarptıktan sonra kavşakta devrildi.

Yola savrulan dorsesindeki mermer blokları karşı şeritte bekleyen 1'i kamyonet, 5'i otomobil, 6 araca zarar verdi.

Mermer yüklü tır ışıkta bekleyen araçlara çarpıp devrildi

Kazada tır şoförü ile mermer blokların zarar verdiği araçlardaki 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

ETİKETLER
Konya Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Drift yapan sürücüye 25 bin lira ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:47
CHP'de 4 büyükşehir adayı belli oldu
23:36
Netanyahu: Amerikalı dostlarımıza savaşa devam etme konusunda kararlı olduğumuzu söyledim
23:34
Hamas'tan tüm dünyaya Gazze için 3 gün boyunca kitlesel gösteri yapma çağrısı
23:30
Filistin: İsrail'in Filistin'deki saldırılarından ve gerginliği tırmandırmasından ABD sorumlu
23:59
İzmit Körfezi'nde yakalanan 3 kilogramlık ıstakoz denize bırakıldı
23:09
Usulsüz çakar kullanımına 8 bin lira ceza
Fenerbahçe güle oynaya son 16'da
Fenerbahçe güle oynaya son 16'da
FOTO FOKUS
İsrail ordusu Şabura Mülteci Kampı'na saldırı düzenledi
İsrail ordusu Şabura Mülteci Kampı'na saldırı düzenledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ