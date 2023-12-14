Mermer yüklü tır ışıkta bekleyen araçlara çarpıp devrildi

Kaza, merkez Karatay ilçesi Konya- Adana Çevre yolunda meydana geldi.

Sürücüsünün ismi belirlenemeyen mermer yüklü tır, kırmızı ışıkta bekleyen 2 araca çarptıktan sonra kavşakta devrildi.

Yola savrulan dorsesindeki mermer blokları karşı şeritte bekleyen 1'i kamyonet, 5'i otomobil, 6 araca zarar verdi.

Kazada tır şoförü ile mermer blokların zarar verdiği araçlardaki 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.