AA 19.11.2025 13:25

İzmir'in iki ilçesinde 13 saatlik su kesintisi

İzmir'de, boru hattındaki arıza nedeniyle Narlıdere ve Güzelbahçe ilçelerinde 13 saatlik su kesintisi yapılacak.

İzmir'in iki ilçesinde 13 saatlik su kesintisi

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İZSU) internet sitesinden yer alan açıklamaya göre, Narlıdere ilçesi Mithatpaşa Caddesi'nde çelik boru hattında arıza meydana geldi.

Bu nedenle Narlıdere Limanreis Mahallesi ile Güzelbahçe ilçesinin tamamına saat 17.00 ile 20 Kasım saat 06.00 arasında su verilemeyecek.

Arızanın onarılmasının ardından depo seviyelerinin ve su isale hatlarındaki basıncın istenilen seviyeye gelmesinde gecikmeler yaşanabildiği, kullanım yoğunluğu sebebiyle de suyun hanelere ve iş yerlerine ulaşmasının arızanın bitiş saatinden farklılık gösterebildiği ifade edildi.

İzmir Su Kesintisi
