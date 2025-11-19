Duman 16.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 19.11.2025 13:16

El freni çekilmeyen kamyonet baraj gölüne düştü: 1 ölü

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde el freni çekilmeden park edilen kamyonet, baraj gölüne düştü. Kamyonetteki Esma Sümer, hayatını kaybetti.

El freni çekilmeyen kamyonet baraj gölüne düştü: 1 ölü
[Fotograf: DHA]

Olay, sabah saatlerinde Karakoçan ilçesi Özlüce Baraj Gölü yakınlarındaki bir balık çiftliğinde meydana geldi.

İddiaya göre; el freni çekilmeden park edilen ve kabininde su ürünleri mühendisi Esma Sümer’in bulunduğu kamyonet, yükleme sırasında kayarak baraj gölüne düştü.

İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan Sümer'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Sümer'in cansız bedeni otopsi için Karakoçan Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kamyonet ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ETİKETLER
Trafik Kazası Elazığ
Sıradaki Haber
Bizim Çocukların Dünya Kupası yolunda rakibi yarın belli oluyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:33
Zelenski'den Anıtkabir ziyareti
14:29
Rize'de serender devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
14:06
Polonya’da Rusya'nın son konsolosluğu da kapatılıyor
14:04
Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasında koruyucu aile iş birliği
13:41
Fatih'teki zehirlenme olaylarına ilişkin gözaltına alınan zanlılar adliyede
13:34
Bakan Yumaklı'dan Et ve Süt Kurumunun et ithalatına yalanlama
Tuz Gölü'nde oluşan kütleler fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor
Tuz Gölü'nde oluşan kütleler fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor
FOTO FOKUS
Ters yönden geldiği için kendisini uyaran sürücüye saldıran kişi yakalandı
Ters yönden geldiği için kendisini uyaran sürücüye saldıran kişi yakalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ