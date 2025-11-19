Duman 11.8ºC Ankara
Türkiye
AA 19.11.2025 10:32

Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da soğuk hava etkili oldu

Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da yoğun sis etkili oldu, soğuk hava nedeniyle bitki ve ağaçlarda kırağı oluştu, araçların camları buz tuttu.

Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da soğuk hava etkili oldu

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düştüğü Erzurum'da, soğuk hava ve sis nedeniyle sabah saatlerinde bitki ve ağaçlarda kırağı oluştu.

Vatandaşlar buz tutan araçların camlarını kazıcı yardımıyla çözmeye çalıştı.

Kent merkezinin yanı sıra Erzurum-Kars kara yolu ve kuzey çevre yollarında sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 10-15 metreye kadar düştü, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da soğuk hava etkili oldu

Ardahan

Ardahan'da da soğuk hava etkili oldu.

Gece sıfırın altına düşen soğuk hava nedeniyle buzlanma ve kırağı oluştu.

Araç camları buz tuttu, ağaçlar ve bitkiler kırağıyla kaplandı.

Kars

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye düştüğü Kars'ta kırağı etkili oldu.

Bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniye ve halı örttü.

Ağrı

Ağrı'da sisin etkili olduğu il merkezi ve çevresinde görüş mesafesi düştü.

Kenti çevre illere bağlayan kara yollarında sürücüler güçlükle ilerledi.

Sürücülerin araç farlarını açarak ilerlediği kentte, gökyüzünü kaplayan sis bulutu dronla görüntülendi.

Ağrı Ardahan Erzurum Hava Durumu Kars
