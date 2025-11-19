Duman 11.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
DHA 19.11.2025 08:43

Çayın yanındaki limona para isteyen işletmeye 38 bin TL ceza

Ticaret Bakanlığı, Üsküdar’da faaliyet gösteren bir işletmeye, çayın yanına verilen limona 10 TL ücret istemesi üzerine denetim gerçekleştirdi. Bakanlık işletmeye, 12 aykırılık nedeniyle toplam 37 bin 992 TL idari para cezası uyguladı.

Çayın yanındaki limona para isteyen işletmeye 38 bin TL ceza
[Fotoğraf: DepoPhotos]

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, Üsküdar'da 12 aykırı nedenle usulsüzlük yapan işletmeye para cezası kesildiğini açıkladı.

"Çayın yanına verilen limona 10 TL ücret alındı" haberleri üzerine, Ticaret Bakanlığı konuya ilişkin inceleme başlattı.

Bakanlık ekipleri 17 Kasım tarihinde Üsküdar/Kuzguncuk’ta faaliyet gösteren ilgili iş yerinde denetim gerçekleştirdi.

Yapılan inceleme sonucunda, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında tespit edilen 12 aykırılık nedeniyle işletmeye toplam 37 bin 992 TL idari para cezası uygulandı.

4 farklı ürün için de son 3 aya ilişkin fatura talep edildi

Kaplan, işletmede satışa sunulan içecek grubuna ait 4 farklı ürün için de son 3 aya ilişkin faturalar talep edildiğini söyledi:

"Söz konusu ürünlere ilişkin nihai değerlendirme, gerekli incelemelerin tamamlanmasının ardından Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından yapılacaktır. Ticaret Bakanlığı olarak; tüketicinin korunması, fiyat doğruluğu ve piyasa düzeninin sağlanması amacıyla denetimlerimize aralıksız devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."

ETİKETLER
Ticaret Bakanlığı Çay Denetim
Sıradaki Haber
Orman Genel Müdürlüğüne 496 sözleşmeli personel alınacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:41
Polisler için zorunlu 2. şark kaldırılıyor
10:35
Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da soğuk hava etkili oldu
10:32
ABD'den Ukrayna'ya 105 milyon dolarlık Patriot destek paketi satışına onay
10:20
WSJ: Pentagon'dan bir heyet, barış görüşmelerinin yeniden başlatılması için Ukrayna'ya gönderildi
10:42
Sokak lezzetleri mercek altına alınıyor
10:12
Brent petrolün varili 64,30 dolardan işlem görüyor
Yağışlar nedeniyle çadırlarını su basan bazı Filistinliler Han Yunus'ta bir okula sığındı
Yağışlar nedeniyle çadırlarını su basan bazı Filistinliler Han Yunus'ta bir okula sığındı
FOTO FOKUS
Japonya'da büyük yangın: 170'ten fazla bina hasar gördü
Japonya'da büyük yangın: 170'ten fazla bina hasar gördü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ