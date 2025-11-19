Çayın yanındaki limona para isteyen işletmeye 38 bin TL ceza

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, Üsküdar'da 12 aykırı nedenle usulsüzlük yapan işletmeye para cezası kesildiğini açıkladı.

"Çayın yanına verilen limona 10 TL ücret alındı" haberleri üzerine, Ticaret Bakanlığı konuya ilişkin inceleme başlattı.

Bakanlık ekipleri 17 Kasım tarihinde Üsküdar/Kuzguncuk’ta faaliyet gösteren ilgili iş yerinde denetim gerçekleştirdi.

Yapılan inceleme sonucunda, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında tespit edilen 12 aykırılık nedeniyle işletmeye toplam 37 bin 992 TL idari para cezası uygulandı.

4 farklı ürün için de son 3 aya ilişkin fatura talep edildi

Kaplan, işletmede satışa sunulan içecek grubuna ait 4 farklı ürün için de son 3 aya ilişkin faturalar talep edildiğini söyledi:

"Söz konusu ürünlere ilişkin nihai değerlendirme, gerekli incelemelerin tamamlanmasının ardından Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından yapılacaktır. Ticaret Bakanlığı olarak; tüketicinin korunması, fiyat doğruluğu ve piyasa düzeninin sağlanması amacıyla denetimlerimize aralıksız devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."