Ters yönden geldiği için kendisini uyaran sürücüye saldıran kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Gereği yapıldı" başlığıyla NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Ters yönde giden ve karşısındaki araçtakilere saldıran şehir eşkıyası yakalandı" ifadesini kullandı.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde ters yönde araç kullanan ve kendisini uyaran bir başka sürücünün önünü keserek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren M.E'nin yakalandığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Araç sürücüsü elbette bizden kaçamadı. Kendisine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununca idari para cezası uygulandı. Yeni kanun teklifine göre 'ters yönde araç süren ve saldırı amacıyla araçtan inen, yol kapayan sürücülere' caydırıcı cezalar geliyor. İlk kez yeni trafik kanunu teklifine giren maddeye göre, saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapayan sürücüye, 180 bin lira idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz. Yeni trafik kanunu teklifine göre ters yönde araç kullanan sürücülere tek yönlü yollarda 10 bin lira, yerleşim yeri bölünmüş yollarda 20 bin lira idari para cezası uygulayacağız. Şehir dışı bölünmüş ve otoyollarda ters yönde araç kullanan sürücülere ise 90 bin lira idari para cezası uygulayacağız. 60 gün sürücü belgesini geri alacağız, araçlarını 60 gün trafikten men edeceğiz."

Yerlikaya, ters yönde araç kullanma, trafik düzenini bozma, yolu kapatma ve araçtan inip vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atmanın kabul edilemez olduğunu belirterek, trafik güvenliğini hiçe sayan kişilerin 112 acil çağrı merkezlerine bildirilmesini istedi.