Ekonomi
AA 19.03.2026 21:08

Brent petrolün varil fiyatı 110 doların altına indi

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası vadeli piyasalarda 110 doların altına indi.

Gün içinde 119,11 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı saat 20.56 itibarıyla 108,44 dolardan alıcı buldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 95,9 dolardan işlem görüyor.

Petrol fiyatları, İran'ın güneyinde Basra Körfezi'nde yer alan Güney Pars doğal gaz sahasının bazı rafinerilerine düzenlenen saldırı ve İran'dan sert bir misilleme sonrası yükselmişti. İran, altyapısının yeniden hedef alınması halinde "sıfır kısıtlama" göstereceği uyarısında bulundu ve Katar ile Kuveyt de dahil olmak üzere bölge genelindeki enerji tesislerine saldırılar düzenledi.

Enerji altyapılarına düzenlenen saldırıların etkisiyle yüksek seyreden enerji fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın olası saldırılara ilişkin açıklamaları sonrası kısmen geriledi.

Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya İran'ın petrol ve doğalgaz altyapısını hedef almaması yönünde çağrıda bulunduğunu söyledi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de bugün yaptığı açıklamada, küresel arzı artırmak ve fiyatları düşürmeye yardımcı olmak amacıyla ABD'nin açık denizdeki tankerlerde tutulan İran petrolüne yönelik yaptırımları yakında gevşetebileceğini belirtti.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile İran'ın misillemeleri sonucu küresel ticarette önemli geçiş yolu olan Hürmüz Boğazı'nda trafiğin aksaması ve arz endişeleri petrol fiyatlarındaki hareketliliği etkiliyor.

