Beyoğlu'nda kafede zehirlenme şüphesi: "Şişelerin su olduğunu düşündüm"

Olay, 17 Kasım Pazartesi saat 13.00 sıralarında Ömer Avni Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ayben Özçilingir Turtura arkadaşıyla gittiği kafede Türk kahvesi siparişi verdi.

Turtura kahveden ilk yudumu alır almaz aniden fenalaşarak tuvalete koştu. Kadın bir süre sonra nefes alamama ve dilinde uyuşma şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı.

İlk müdahalesi hastanede yapılan Turtura kostik madde zehirlenmesi şüphesiyle başka bir hastaneye sevk edilerek yoğun bakıma alındı.

"Kahve deterjanla yapıldı iddiası"

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı incelemede, işletmeden sorumlu kişilerin babası Engin Ö.'nün mutfakta kullanılan şişelere bulaşık deterjanı koyduğu, kahveyi yapan Münire A.'nın ise kahveyi yanlışlıkla bu deterjan dolu şişeden hazırladığı belirlendi.

Gülsüm Sude Ö. işletme sahibi, ablası Sıla Nur Ö.'nün ise, işletmenin çalışanı olduğu tespit edildi.

Kahveyi yapan Münire A. ile olay anında kafede bulunan işletme sahibi Sıla Nur Ö. işlemlerinin ardından şüpheli olarak adli makamlara sevk edildi.

Kafe mühürlendi

Konuyla ilgili baba Engin Ö. ve işletme sahibi Gülsüm Sude Ö.'nün bilgisine başvuruldu. Adliyeye sevk edilen Münire A. ve Sıla Nur Ö. hakkında ise, 'Yurtdışına çıkış yasağı' ve 'Ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Kafe ise Beyoğlu Belediyesi'ne bağlı zabıta ekiplerince mühürlendi.

Şüphelilerden kahveyi yapan Münire A. ifadesinde, "Sıla Nur ile geçtiğimiz haftasonu yani 15 Kasım ve 16 Kasım gününü kapsayan bir etkinlik planladık. Bu etkinlikte işletme içerisine ben bazı ürünler getirdim ve bu ürünlerin satışını yaptım. Satışını yapmış olduğum ürünlerin tamamı tükenmeyince, etkinliği 17 Kasım akşamına uzatmaya karar verdik. Pazartesi günü öğle saatlerinde Sıla Nur’un yanına geldim. Sıla Nur tek başına çalışıyordu. Kardeşi Gülsüm Sude şehir dışındaydı. Sıla Nur’un yanında kendi ürünlerimle ilgilenirken bir anda işyeri müşteriyle doldu" dedi.

"Tezgahtaki şişeden doldurdum"

Münire A., "Sıla Nur da müşterilere yetişebilmek için panik olmuştu. Ben de kendisine 'Yardımcı olabileceğim bir konu var mı' diye sordum. O da bana mutfakta kahve makinesinde kahvelerin olduğunu, kahveleri fincana koyup yanlarında küçük bir suyla servis yapabileceğimi söyledi. Ben de mutfağa geçtim ve makinede bulunan kahveleri fincanlara koydum. Daha sonra küçük bardaklara orada tezgahın üzerinde bulunan şişeden su doldurdum ve masaya servis ettim. Daha sonra Sıla Nur’a tekrar 'Yapabileceğim bir şey var mı' diye sordum. Sıla Nur bana 'Bir kahve daha yapabilir misin' diye sordu. Ben de mutfağa tekrar girdim ve yine tezgah üzerinde bulunan şişeden kahve makinesine su doldurdum. Makine kahveyi yapınca kahveyi fincana koydum ve yine yanına bu şişeden bir bardak su doldurarak aynı masaya servis ettim" dedi.

Münire A. ifadesinin devamında şunları söyledi:

"Müşteri kahveyi tattıktan sonra fenalaşmış lavaboya gitti. Biz ne olduğunu anlayamadık. Kahvenin içerisinde alerjen bazı maddeler olabileceğini düşündük. Kahveleri kendimiz dahil başka kimselere tattırmadık. Kadını durumu kötüleşince arkadaşları hastaneye götürdüler. Biz de kadının tatmış olduğu kahveyi bir karton bardağa doldurarak kendilerine verdik ve hastaneye götürmelerini, belki bir karşılaştırma yapabileceklerini söyledik.Sonra kadın ve arkadaşları oradan ayrıldılar. Biz Sıla Nur ile kendi aramızda ne olmuş olabileceğini düşünüp konuşurken, ben Sıla Nur’a su koyduğum şişeleri gösterdim ve bu şişelerden su koydum dedim."

"Sıvının deterjan olduğunu söyledi"

Münire A., "Sıla Nur da bana şişelerin içindeki sıvının su değil deterjan olduğunu söyledi. Biz duruma çok üzüldük ve şaşırdık. Şişelerin üzerinde hiçbir ibare yoktu ve sıvının rengi sudan farksızdı. Ayırt etmek imkansızdı. Şişeler tezgahın üzerinde olduğu için ben su olduğunu düşünmüştüm. Bu olaydan sonra şişelerin üzerine siyah keçeli kalemle deterjan yazdım. Tekrar böyle bir yanlışlık olmasın diye. Ben bu duruma bilerek ve isteyerek sebep olmadım. Yaşanan bu olaydan dolayı çok üzgünüm. Zehirlenen kadını tanımıyorum" dedi.

“Münire iş yerimize yakın komşumuzdur”

Sıla Nur Ö. ise ifadesinde, "Münire A. bizim işyerimizin yakınında oturan bir komşumuzdur. Olayda mağdur olan Ayben Özçilingir Turtura ve yanında bulunan arkadaşları öğle aralarında sürekli bizim işyerimize gelirler. Kendilerini bu şekilde tanırım ve aramızda zamanla bir samimiyet oluştu. Münire A. ile geçtiğimiz haftasonu yani 15 Kasım ve 16 Kasım gününü kapsayan bir etkinlik planlamıştık. Etkinlikte Münire bizim işyerimizde bazı ürünler satacaktı. Cumartesi ve Pazar günü etkinlik devam etti. Pazar günü akşam baktığımızda ürünlerden bazıları kalmıştı. Bizde etkinliği Pazartesi gününe uzatalım dedik. Pazartesi günü akşamına kadar devam ettirmeye karar verdik” dedi.

"Kahveyi bu sulardan yaptım dedi: Dünya başıma yıkıldı gibi oldu"

Sıla Nur Ö. `Münire bana içerisinde deterjan olduğunu bildiğim şişeleri göstererek 'Bu sulardan yaptım kahveyi' dedi. Ben bunu duyunca zaten dünya başıma yıkılır gibi oldu. ‘Münire bu şişelerin içerisinde deterjan vardı' dedim. Bu şişeler sürekli olarak içerisine deterjan koyduğumuz cam şişelerdir. Üzerlerinde herhangi bir ibare yoktur. Deterjanların rengi su rengine benzer ve görünüş olarak sudan bir farkı yoktur. Bu olaydan sonra şişelerin üzerine deterjan yazdık ancak iş işten geçmişti. İş yerimizde sadece kendimiz çalıştığımız ve şişelerin içerisinde deterjan olduğunu bildiğimiz için şimdiye kadar bir sorun olmamıştı. Yaşanan bu olaydan dolayı çok üzgünüm” ifadelerini kullandı.