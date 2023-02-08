Depremin ardından başlatılan yardım seferberliği kapsamında ilçe kaymakamlıkları organizasyonuyla toplanan giysi, elektrikli ısıtıcı, uyku tulumu ve hijyen malzemelerinden oluşan yardımlar, Buca ilçesindeki Türk Kızılay Afet ve Lojistik Merkezi'nde toplanıyor.

Türk Kızılay ve gönüllüler tarafından tasnifi yapan yardım malzemeleri kolilendikten sonra tırlara yükleniyor.

Bornova Kaymakamı ve İzmir Valiliği Ayni Yardımlar Koordinatörü Fatih Genel, depremin ilk anından itibaren İzmirlilerin dayanışma duygusuyla hareket ettiğini söyledi.

Türkiye'nin çok büyük bir facia yaşadığını belirten Genel, şunları kaydetti:

"İzmir'den şu ana kadar 101 tır gönderildi. İçişleri Bakanlığımız bizi Adana ile eşleştirdi. Buradan giden yardımlar önce Adana'ya gidiyor, oradan da Osmaniye ve Hatay'daki ihtiyaçlar gideriliyor. Burada gördüğünüz her şey tamamen İzmirlilerin duyarlılığı. Koordinasyon görevi yapan resmi görevliler dışında çalışanların yüzde 90'ı gönüllülerden oluşuyor. Hayırseverlerin destekleri, bireysel de kurumsal da var. Yani bir battaniyesini alıp gelen de var. Herkes seferber olmuş durumda. Umarız bu yardımlar en hızlı şekilde yerine ulaşır."

"Annem ve babam orada sokakta kalmış gibi hissediyorum"

Merkezde gönüllü olarak çalışan lise öğrencilerinden Büşra Çelikoğlu, deprem acısı yaşayan insanlara elinden geldiği kadar katkıda bulunmak için çaba gösterdiğini dile getirdi. Ahmet Taha Dündar da duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Biz biriz, kardeşlerimiz o tarafta. Burada çalışırken vatanıma, milletime faydalı, hayırlı bir evlat olduğumu hissediyorum. Evde oturmaktansa, sanki benim evim burasıymış gibi, annem ve babam orada sokakta kalmış gibi hissediyorum. O yüzden burada elimizden ne geldiyse yapmaya çalışıyorum."

Bağışlar devam ediyor

İzmir Ticaret Odası'nın (İZTO) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise İzmir iş dünyası olarak başlatılan "İzmir Yardıma Koşuyor" kampanyasında şu ana kadar 12 milyon 994 bin lira nakdi bağışın toplandığı kaydedildi.

Yardımların gelmeye devam ettiği bildirilen paylaşımda, bağışlarla depremzedelerin en çok ihtiyaç duyduğu malzemelerin hızlıca temin edilerek deprem bölgesine düzenli şekilde nakledildiği belirtildi.