Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba 16:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteoroloji'den deprem bölgesine özel hava tahmin hizmeti
[Fotograf: AA]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 şehre ait 5 günlük hava tahminlerini yayınlamaya başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından, depremzedeler ile arama kurtarma ekiplerine yardımcı olmak amacıyla deprem bölgesine özel hava tahminleri "https://afet.mgm.gov.tr" adresinde yer alacak.
İnternet adresinden depremden etkilenen illere ait hava tahminlerine 5 günlük periyotlarla ulaşılabilecek.
Etiketler: Deprem Hava Durumu Kahramanmaraş Meteoroloji
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