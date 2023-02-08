Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından, depremzedeler ile arama kurtarma ekiplerine yardımcı olmak amacıyla deprem bölgesine özel hava tahminleri "https://afet.mgm.gov.tr" adresinde yer alacak.

İnternet adresinden depremden etkilenen illere ait hava tahminlerine 5 günlük periyotlarla ulaşılabilecek.