Haber Giriş: 8 Eylül 2021 Çarşamba 11:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'deki orman yangını kontrol altında
[Fotoğraf: TRT Haber]
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangını karadan ve havadan müdahale edilerek kontrol altına alındı.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Dereköy mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 yangın söndürme helikopteri, 15 arazöz, 2 su tankeri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonunda kontrol altına alındı.
Etiketler: İzmir Orman Yangını
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