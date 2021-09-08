Haber Giriş: 8 Eylül 2021 Çarşamba 10:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da çıkan orman yangınına 3 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Hatay'ın Defne ilçesinde önceki gün çıkan orman yangınıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Hatay'ın Defne ilçesinde, jandarma ekipleri, Ballıöz Mahallesi Aliboğazı mevkiinde önceki gün çıkan orman yangınıyla ilgili soruşturma başlattı.
Ekiplerin çalışması sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Hatay Orman Yangını
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