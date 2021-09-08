Adapazarı-Pendik seferini yapan ADA treni duramayarak düşük hızda, Tuzla Tersane İstasyonu'nda bekleyen Söğütlüçeşme-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'e (YHT) çarptı.

Kazada hafif şekilde yaralanan 3 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından trendeki yolcular tahliye edildi.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan seferler, olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından normale döndü.

İstanbul Valiliği: 7 yolcu etkilendi



İstanbul Valiliği'nden kazaya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;

Olayda hafif şekilde etkilenen ve kontrol amacıyla 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edilen 7 yolcumuza şifalar diliyor, tüm yolcularımıza geçmiş olsun diyoruz.

Konuya ilişkin soruşturma başlatılmıştır.