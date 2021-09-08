Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye genelinde ağustos yağışları normalin ve geçen yılki yağışların üzerinde gerçekleşti.

Ağustosta yağışlarda normaline kıyasla yüzde 52, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 73 artış kaydedildi. Bölge geneli yağışlarda ise Marmara ve Ege haricinde tüm bölgeler normallerinin üstünde yağış aldı.

Normalden 2 kat fazla yağış oldu

Yağışlarda Ege Bölgesi, İç Anadolu'nun batısı, İstanbul, Yalova, Çanakkale, Bursa, Balıkesir çevrelerinde yüzde 80'den fazla azalış görülürken Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Antalya, Mersin'in doğusu, Konya, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Ordu, Gümüşhane ve Erzurum çevrelerinde normallerinin 2 katından fazla artış meydana geldi.

Kastamonu ve Sinop'ta son 91 yılın en yüksek yağışı

Ağustos ayı il geneli yağış kayıtlarına bakıldığında, en fazla yağışın 173 milimetreyle Rize'de gerçekleştiği görülürken İzmir, Aydın ve Muğla hiç yağış almayan iller oldu.

Kastamonu ve Sinop'ta ise son 91 yılın en yüksek yağışı kaydedildi. Bu illerde sel afetleri can kaybına ve hasara yol açtı.

Yağışlı gün sayıları yurdun iç, batı ve güney kesimlerinde 3 gün ve altında, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Mersin'in doğusu ve Kahramanmaraş çevrelerinde 15 günün üzerinde, Trabzon ve Rize çevrelerinde ise 20-25 gün aralığında gerçekleşti.

Ege Bölgesi'nde son 23 yılın en düşük yağışları görüldü

Marmara Bölgesi'nde söz konusu ayda yağışlarda normaline göre yüzde 46 azalma, geçen yılın ağustos ayı yağışlarına kıyasla yüzde 67 artış gerçekleşti.

Ege Bölgesi'nde ise ağustos yağışlarında azalma dikkati çekti. Bölgede yağışlarda normaline göre yüzde 87, 2020'nin aynı ayına kıyasla yüzde 89 azalma meydana geldi.

Ege'de ağustos yağışlarının son 23 yılın en düşük seviyesinde olduğu tespit edildi.

Bazı bölgelerde yağış ağustosta arttı

Akdeniz Bölgesi'nde ise yağışlarda normaline göre yüzde 10 artış, Ağustos 2020'ye kıyasla yüzde 43 düşüş gözlendi.

Yağışlar İç Anadolu Bölgesi'nde normaline göre yüzde 47, geçen yılın ağustos ayıyla kıyaslandığında yüzde 100'den fazla arttı.

Karadeniz Bölgesi'nde ağustosta yağışlarda normaline göre yüzde 81, Ağustos 2020 dönemine kıyasla yüzde 100'den fazla artış meydana geldi.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki yağışlarda normaline kıyasla yüzde 87, geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 73 yükseliş kayıtlara geçti.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yağışlar ağustosta normaline ve 2020 yılı ağustos ayı yağışlarına göre yüzde 100'den fazla arttı.