Haber Giriş: 8 Eylül 2021 Çarşamba 11:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da terör örgütünün finans kaynağına operasyon
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 1 milyon 700 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.
Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, Gürpınar ilçesi Yalınca Mahallesi Tüzek mezrası kırsal alanında dün gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK mensuplarınca finans kaynağı elde etmek amacıyla ekildiği değerlendirilen 1 milyon 700 bin kök Hint keneviri bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, kenevir eken şüphelilerin tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Ele geçirilen kenevirlerin Gürpınar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla imha edildiği kaydedilen açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmaların yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız devam edeceği ifade edildi.
Etiketler: PKK/KCK Terör Örgütü Terörle Mücadele Uyuşturucu Van
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