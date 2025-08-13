Açık 26.1ºC Ankara
TRT Haber 13.08.2025 09:36

İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Buca'da çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Next Sosyal'den yaptığı paylaşımda, orman yangınlarındaki son duruma ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Yumaklı, "Yeşil Vatan"ı gece gündüz demeden savunmaya devam ettiklerinin altını çizdi:

"İzmir Buca yangını, kahraman orman teşkilatımızın yoğun ve özverili mücadelesi sonucunda tamamen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız aralıksız sürerken, en büyük gücümüzün yangınların çıkmasını önlemek olduğunu bir kez daha hatırlatıyorum."

İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı

İzmir-Çeşme Otoyolu Buca ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi mevkisinde ilerleyen minibüste dün çıkan yangın, otoyol yanındaki ormanlık alana sıçramıştı.

3 şüpheli gözaltına alınmıştı

İzmir'in Buca ilçesinde minibüste çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına ilişkin servis şoförü, araç sahibi ve aracı tamir eden toplam 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, saat 18.15 sıralarında Gaziemir-Buca istikametinde seyir halindeki servis aracının yanmaya başlaması üzerine aracın yol kenarında park edildiği ve yolcuların tahliye edildiği, araçtaki yangının ormanlık alana sıçrayarak yangına sebebiyet verdiği anımsatılmıştı.

Yangına ilişkin başsavcılık tarafından derhal soruşturma işlemlerine başlanıldığına işaret edilen açıklamada, olayda kusurları olduğu değerlendirilen araç sürücüsü, aracın tescil sahibi ve gün içinde aracın onarımını yapan egzoz ustasının gözaltına alındığı kaydedimişti.

