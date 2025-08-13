Açık 26.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber, AA 13.08.2025 08:19

16 ilde yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 29 tutuklu

6 il merkezli 16 ilde gerçekleştirilen "yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık" operasyonlarında gözaltına alınan 29 şüpheli tutuklandı.

16 ilde yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 29 tutuklu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, jandarma ekiplerince Uşak, İzmir, Gaziantep, Kayseri, Yozgat ve Şanlıurfa merkezli olmak üzere Hatay, Adana, Ankara, Antalya, İstanbul, Bitlis, Nevşehir, Sakarya, Mersin ve Bartın'da yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık şüphelilerine yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

 

"Siber Vatan’da suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz"

Operasyonlarda 34 zanlının yakalandığını ifade eden Yerlikaya, şüphelilerin, sosyal medya platformları üzerinden sahte "motor, televizyon ve konteyner" ilanıyla vatandaşları dolandırdıkları, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları, yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden "kripto borsasında para kazanma" gibi ilanlarla dolandırıcılık yaptıklarının tespit edildiğini aktardı.

Şüphelilerden 29'unun tutuklandığını, 5'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet başsavcılıklarımızı, Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlarımız ile Jandarmamızı tebrik ediyorum. Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."

ETİKETLER
Ali Yerlikaya Dolandırıcılık Jandarma Genel Komutanlığı
Sıradaki Haber
Balıkesir'de Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı yürütülüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:15
Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı
10:02
Borsa güne 10.960,22 puandan başladı
09:54
Balıkesir'de 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 1235 artçı sarsıntı oldu
09:50
Brent petrolün varili 65,64 dolardan işlem görüyor
09:47
Altının gramı 4 bin 395 liradan işlem görüyor
09:57
Küresel elektrikli araç satışları ocak-temmuz döneminde arttı
Karadeniz Sahil Yolu fındıkçılar için harman yeri oldu
Karadeniz Sahil Yolu fındıkçılar için harman yeri oldu
FOTO FOKUS
İzmirli kooperatif mağdurlarından büyükşehir önünde mezar taşlı eylem
İzmirli kooperatif mağdurlarından büyükşehir önünde mezar taşlı eylem
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ