TRT Haber 13.08.2025 06:40

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Yurt genelinde bir süredir yüksek seyreden sıcaklıklar daha da artacak. Yurdun kuzey kesimlerinde ise sağanağın etkili olması bekleniyor. Hafta sonu Ankara'da sıcaklık 33, İstanbul'da 31, İzmir'de 40 dereceye kadar yükselecek. İşte hava durumuna ilişkin detaylar...

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Sıcaklık, mevsim normalleri üzerine çıkacak. Yurdun bazı bölgelerinde yağış etkili olacak.

Meteorolojinin tahminlerine göre; cumartesi günü kuzeydoğu kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Marmara'nın güneybatısı ile kuzey egede kuvvetli rüzgar görülecek.

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Pazar günü ise Samsun hariç Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun doğusu yağış alacak.

3 büyükşehirde hava nasıl olacak?

Hafta sonu 3 büyük ilde yağış beklenmiyor.

Ankara'da hava az bulutlu, en yüksek sıcaklık 33 derece, İstanbul'da hava az ve parçalı bulutlu en yüksek sıcaklık ise 31 derece olacak.

İzmir'de hava açık, termometreler 40 dereceye kadar yükselecek.

Hafta başında da yurdun neredeyse tamamında yağış olmayacak. Bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar daha da artacak.

Güney ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerine çıkacak, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek. 

ETİKETLER
Hava Sıcaklıkları Hava Durumu Ankara İzmir İstanbul Meteoroloji
