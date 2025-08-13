Açık 26.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 13.08.2025 08:24

İzmir'deki orman yangınına müdahale sürüyor

İzmir'in Buca ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Yangınla ilgili yürütülen soruşturmada 3 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'deki orman yangınına müdahale sürüyor
[Fotograf: AA]

İzmir'in Buca ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde dün başlayan ve gece boyunca karadan müdahale edilen yangına, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

İzmir'deki orman yangınına müdahale sürüyor

İzmir-Çeşme Otoyolu Buca ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi mevkisinde ilerleyen minibüste dün çıkan yangın, otoyol yanındaki ormanlık alana sıçramıştı.

3 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'in Buca ilçesinde minibüste çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına ilişkin servis şoförü, araç sahibi ve aracı tamir eden toplam 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, saat 18.15 sıralarında Gaziemir-Buca istikametinde seyir halindeki servis aracının yanmaya başlaması üzerine aracın yol kenarında park edildiği ve yolcuların tahliye edildiği, araçtaki yangının ormanlık alana sıçrayarak yangına sebebiyet verdiği anımsatıldı.

Yangına ilişkin başsavcılık tarafından derhal soruşturma işlemlerine başlanıldığına işaret edilen açıklamada, olayda kusurları olduğu değerlendirilen araç sürücüsü, aracın tescil sahibi ve gün içinde aracın onarımını yapan egzoz ustasının gözaltına alındığı kaydedildi.

ETİKETLER
İzmir Orman Yangını Yangın
Sıradaki Haber
16 ilde yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 29 tutuklu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:15
Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı
10:02
Borsa güne 10.960,22 puandan başladı
09:54
Balıkesir'de 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 1235 artçı sarsıntı oldu
09:50
Brent petrolün varili 65,64 dolardan işlem görüyor
09:47
Altının gramı 4 bin 395 liradan işlem görüyor
09:57
Küresel elektrikli araç satışları ocak-temmuz döneminde arttı
Karadeniz Sahil Yolu fındıkçılar için harman yeri oldu
Karadeniz Sahil Yolu fındıkçılar için harman yeri oldu
FOTO FOKUS
İzmirli kooperatif mağdurlarından büyükşehir önünde mezar taşlı eylem
İzmirli kooperatif mağdurlarından büyükşehir önünde mezar taşlı eylem
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ