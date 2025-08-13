İzmir'deki orman yangınına müdahale sürüyor

İzmir'in Buca ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde dün başlayan ve gece boyunca karadan müdahale edilen yangına, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu Buca ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi mevkisinde ilerleyen minibüste dün çıkan yangın, otoyol yanındaki ormanlık alana sıçramıştı.

3 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'in Buca ilçesinde minibüste çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına ilişkin servis şoförü, araç sahibi ve aracı tamir eden toplam 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, saat 18.15 sıralarında Gaziemir-Buca istikametinde seyir halindeki servis aracının yanmaya başlaması üzerine aracın yol kenarında park edildiği ve yolcuların tahliye edildiği, araçtaki yangının ormanlık alana sıçrayarak yangına sebebiyet verdiği anımsatıldı.

Yangına ilişkin başsavcılık tarafından derhal soruşturma işlemlerine başlanıldığına işaret edilen açıklamada, olayda kusurları olduğu değerlendirilen araç sürücüsü, aracın tescil sahibi ve gün içinde aracın onarımını yapan egzoz ustasının gözaltına alındığı kaydedildi.