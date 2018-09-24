İzmir'de zincirleme trafik kazası

İzmir Çiğli'den merkez istikametine seyreden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, Anadolu Caddesi Çiğli Belediyesi yakınlarında kontrolden çıkarak Abdülkadir Bora idaresindeki otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araçlar farklı şeritlerdeki Bayram Kuzgun yönetimindeki ticari araca, Serkan Kılıç kontrolündeki otomobile ve park halindeki ticari araca çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan Anadolu Caddesi araçların çekilmesinin ardından tekrar ulaşıma açıldı.
Polis ekipleri hafif ticari aracın sürücüsünü tespit etmek için çalışma başlattı.
Kaynak: AA